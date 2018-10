New World : ça y est, le MMO d'Amazon a fuité ! Où ? Sur Pornhub.

Une vidéo capturée par un bêta-testeur pendant l'alpha fermée

serait-il le bon endroit pour faire fuiter des vidéos de gameplay ? C'est en tout cas sur ce site pornographique que les premières images du prochain MMO d'Amazon ont fuitées, puisque. On peut toutefois remercier la chaîne Less than Epic d'avoir transféré une partie du contenu (une sélection de 9 minutes) sur YouTube.(une clause de confidentialité), cette fuite nous donne un bon aperçu de ce que pourrait être New World, un jeu à la troisième personne puisant son inspiration aussi bien dans les jeux de survie que dans les MMO plus classiques.La séquence de 9 minutes nous dévoile une bonne partie de l'environnement de New World, notamment à la fin de la vidéo où l'on peut voir une carte du monde regroupant les principales zones de jeu comme les prairies, forêts, marais et autres collines où les joueurs peuvent évoluer. On peut également s'apercevoir que l'accent sera mis sur la survie via la collecte de ressources, l'artisanat et bien entendu le combat. Rappelons quenous promet l'exploration d'un monde hostile, peuplé de créatures surnaturelles et dont l'histoire se déroule au XVIIe siècle.Bien que cette vidéo nous montre un gameplay somme toute assez classique, il y a néanmoins de nombreuses choses qu'elle ne nous montre pas, la construction de structure par exemple, mais aussi les interactions sociales du jeu.