Nintendo coupe les ponts avec Amazon : les prix de la Switch s'envolent

Les jeux Nintendo également concernés

Coup dur pourà l'approche des fêtes de fin d'année.a en effet décidé de couper les ponts avec le géant du e-commerce en raison de tarifs trop agressifs sur sa dernière poule aux oeufs d'or : la Switch.Celle-ci était en effet proposée autour de 270€ au lieu du tarif conseillé de 299€, et ce sans qu'aucune opération promotionnelle ou vente flash ne soit en cours.L'affaire ne s'arrête pas là, puisqu'il devientde Nintendo sur Amazon. Les prochains cartons de l'éditeur (Pokémon Let's Go et Super Smash Bros. Ultimate) sont tout bonnement absents du site.Une situation critique au vu de la grande popularité de ces deux licences, appelées à réaliser d'impressionnants chiffres de vente lors des fêtes de Noël.Pour autant, l'achat de la console de Nintendo reste possible via la marketplace Amazon. Des revendeurs tiers disposent encore de stock, qu'ils écoulent néanmoins à un tarif plus élevé que la moyenne. Lors de la rédaction de cet article, la Nintendo Switch était proposée en "" à 309€.Certains autres vendeurs n'hésitent pas à faire grimper les prix... au-delà du raisonnable.Pour le moment, ni Amazon ni Nintendo n'ont souhaité communiquer sur la situation.