GeForce Now promet le support de nouveaux jeux chaque jeudi (et commence par Control)

Ubisoft et CD Projekt RED réaffirment leur support de GeForce Now

Source : The Verge

Depuis son lancement, les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour le service de Cloud gaming GeForce Now, qui a perdu de nombreux jeux à son catalogue. NVIDIA tente désormais de relancer sa plateforme avec l'arrivée hebdomadaire de nouveaux titres.Le groupe américain annonce ainsi que dorénavant, de nouveaux jeux seront supportés par GeForce Now chaque jeudi afin de renforcer le catalogue du service. Le premier titre concerné est, le jeu d'action-aventure du studio Remedy Entertainment sorti en été 2019, auréolé du Game Award de la meilleure direction artistique lors de la dernière cérémonie des Game Awards, et dont nous avons pu tester le premier DLC, The Foundation , tout récemment.L'arrivée deau catalogue GeForce Now n'est pas une surprise. En effet, Tim Sweeney, le P.-D.G. d'Epic Games, a publiquement soutenu la plateforme de Cloud gaming après que plusieurs poids lourd du secteur aient décidé d'en retirer leurs jeux. Or,est encore actuellement une exclusivité Epic Games Store sur PC. De plus, Epic et Remedy ont signé un contrat d'édition très récemment.Après des années de bêta, GeForce Now est officiellement sorti en version stable pour l'ensemble des utilisateurs début février. Mais en quelque semaines, le catalogue de la plateforme s'est réduit à peau de chagrin . Activision-Blizzard a retiré ses jeux, suivi par Bethesda et d'autres éditeurs. Ces derniers reprochent à NVIDIA de s'être passé d'autorisation pour proposer leurs jeux sur son service de Cloud gaming.Toutefois, d'autres éditeurs rejoignent l'avis d'Epic Games, estimant que le plus important est de multiplier les sources d'accès à leurs jeux. C'est notamment le cas d'Ubisoft et de CD Projekt RED. Rien de surprenant ici : le premier soutient aussi Google Stadia et se montre particulièrement enthousiaste face au Cloud gaming quand le second est le propriétaire de GOG , le launcher sans DRM.