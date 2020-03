Ubisoft et CD Projekt RED réaffirment leur support de GeForce Now

Lire aussi :

Ubisoft ne quittera pas le navire

Contrairement à un Google Stadia ou même au PlayStation Now, GeForce Now ne permet pas d'accéder à un catalogue de jeux jouables en streaming. En effet, le service offre uniquement la possibilité de jouer aux titres qu'un utilisateur possède déjà sur Steam et l'Epic Games Store . Et si les éditeurs avaient suivi NVIDIA durant la bêta, beaucoup ont décidé de se retirer au fil des semaines.Ainsi, Bethesda Softworks 2K Games , Square Enix, Activision ou encore Capcom ont pris la décision de ne pas poursuivre leur partenariat avec GeForce Now. Les productions de ces éditeurs ont donc disparu du service. Pourquoi ? Impossible de le savoir pour l'instant. Nous avons tout de même une petite idée ... En effet, ces entreprises (pas forcément toutes) pourraient décider de proposer leur propre service de Cloud gaming dans un avenir plus ou moins proche.Quoi qu'il en soit, d'autres acteurs majeurs de l'industrie ont décidé de rester fidèles à GeForce Now. C'est par exemple le cas d'Ubisoft qui a réaffirmé son soutien à NVIDIA en annonçant que tous ses jeux PC vendus sur l'Ubisoft Store resteront compatibles. CD Projekt RED prend la même direction puisquesont compatibles. Cyberpunk 2077 le sera aussi à son lancement.Malgré tout, l'avenir s'annonce difficile pour GeForce Now.