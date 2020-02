Après Blizzard, GeForce Now perd presque tous les jeux de Bethesda

Credits : Bethesda

Une « période de transition » pour l'éditeur qui annonce de prochains titres à venir prochainement

Source : Engadget

NVIDIA tente de rassurer ses utilisateurs et promet l'arrivée d'autres titres dans les semaines à venir.Le lancement de GeForce Now ne se déroule décidément pas comme prévu par NVIDIA. Le service de jeu en streaming se voit déserté par de plus en plus d'éditeurs depuis l'ouverture de la plateforme au grand public. Après Activision-Blizzard , qui n'a pas apprécié le fait de voir ses titres proposés au catalogue de GeForce Now sans avoir été consulté pour un nouvel accord commercial, c'est Bethesda qui vient de demander à NVIDIA de retirer l'ensemble de ses titres du service.La série desou encoreont ainsi disparu du catalogue et seul Wolfenstein: Youngblood est disponible aujourd'hui, alors que les autres titres de la saga ont été également supprimés.Phil Eisler, responsable de GeForce Now chez NVIDIA, a publié un message sur le blog de la société pour rassurer les clients actuels et potentiels : «».Le responsable ajoute que le service est actuellement en «», avec la fin de la période de test, et que d'autres titres seront ajoutés chaque semaine au catalogue.Espérons pour NVIDIA que cela suffise à rassurer les potentiels utilisateurs et les inciter à souscrire un abonnement à GeForce Now pour profiter de l'offre de streaming sans les limitations de la formule gratuite.