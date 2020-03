GeForce Now, au tour des jeux 2K Games d'être retirés de la plateforme

2K Games quitte (à son tour) la plateforme GeForce Now

Des explications officielles ? Toujours pas...

Source : The Verge

La plateforme de Cloud Gaming vient en effet de perdre un nouvel acteur de renom, puisque 2K Games a décidé de retirer tous ses jeux du service... Ça commence à faire beaucoup !La joie aura été de courte durée pour les gamers, ravis de pouvoir découvrir le service GeForce Now au début du mois de février. En effet, après les départs de Activision-Blizzard et de Bethesda , c'est aujourd'hui au tour de 2K Games de claquer la porte du service.Ce week-end, le célèbre éditeur des titresou encore, pour ne citer qu'eux, a décidé de retirer l'intégralité de son catalogue de la plateforme.À l'instar d'Activision-Blizzard et Bethesda, 2K n'avait pourtant aucun problème à proposer ses jeux via GeForce Now lorsque le service était en phase beta, mais tout semble avoir basculé avec la mise en ligne publique du service...De son côté, NVIDIA reste (une nouvelle fois) très vague, expliquant simplement : «».Récemment, un développeur, dont le jeua été retiré du service GeForce Now, a publiquement pointé du doigt NVIDIA , en expliquant que le groupe n'avait pas pris le soin de mettre en place le moindre accord pour proposer le jeu sur sa plateforme.Reste à savoir maintenant si le souci est bien là, et comment la plateforme GeForce Now appréhende le problème, puisqu'il est désormais évident que quelque chose ne tourne pas rond entre NVIDIA et les éditeurs, qui se retirent les uns après les autres du service...