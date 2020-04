Huawei prévient : la Chine répliquera si les US renforcent leurs sanctions

Le P40 Pro © Huawei

Lire aussi :

Pour les USA, Huawei peut secrètement accéder aux portes dérobées des opérateurs



Une riposte de la Chine à attendre

À la défense d'un chiffre d'affaires

Source : Reuters

Néanmoins, le premier fabricant mondial de smartphones l'affirme : la Chine ne restera pas impassible si les sanctions américaines contre Huawei sont renforcées.Selon Reuters, Huawei a déclaré que Pékin pourrait riposter contre les mesures américaines visant à limiter les ventes de puces à Huawei, en restreignant les ventes de produits américains en Chine et en se tournant vers d'autres fournisseurs en Chine et en Corée du Sud. Eric Xu, à la présidence tournante de Huawei, a affirmé que le groupe pourrait alors se tourner vers le Sud-coréen Samsung, le Taïwanais MTK ou le Chinois Unisoc pour ses approvisionnements en composants.Mais il a également ajouté que «». Il interroge : «», en écho aux raisons invoquées par le président américain Donald Trump.En mai dernier, lorsque les États-Unis ont mis Huawei sur liste noire, ils ont effectivement invoqué le motif de la sécurité nationale, un motif pourtant démenti quelques mois auparavant par le fabricant. Ces derniers mois, la tension semblait pourtant prête à retomber : Donald Trump a même envisagé de lever une partie des sanctions en octobre dernier.La firme dispose désormais d' un répit supplémentaire durant lequel elle peut continuer à commercer avec des entreprises américaines. Mais pour Huawei, qui craint pour son chiffre d'affaires, ce n'est pas suffisant. Aux yeux de l'entreprise, les sanctions à venir ne sont pas tant destinées à assurer la sécurité nationale qu'à privilégier les sociétés américaines.Eric Xu a déclaré : «». Quoi qu'il en soit, le dirigeant a prédit que l'année 2020 serait «» jusqu'à présent pour Huawei. En 2019, son bénéfice net s'est établi à 62,7 milliards de yuans (8,07 milliards d'euros). Si le chiffre est en hausse de 5,6 %, il s'agit de l'augmentation la plus faible en trois ans.