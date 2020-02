Pour les USA, Huawei peut secrètement accéder aux portes dérobées des opérateurs

© Veja / Shutterstock.com

Huawei exploiterait des portes dérobées depuis plus d'une décennie

Huawei nie et accuse les USA de tout faire pour bloquer ses activités

Depuis le temps que les États-Unis essaient de persuader le monde entier que les équipements Huawei sont néfastes, beaucoup ont pointé du doigt le fait que Washington ne parvienne toujours pas à fournir de véritables éléments physiques attestant des liens entre le géant chinois et les services de renseignement de l'empire du Milieu. Mais des responsables américains ont affirmé, mardi 11 février dans le, détenir de vraies preuves de la malveillance de l'équipementier.Pour un responsable américain, qui a tenu à conserver l'anonymat, les USA détiendraient des preuves montrant que Huawei peut secrètement accéder aux réseaux téléphoniques du monde entier, grâce à des, des portes dérobées pouvant être utilisées par les autorités chinoises.Selon les services de renseignement des États-Unis, qui aurait communiqué les éléments à leur disposition au Royaume-Uni et à l'Allemagne, Huawei posséderait cette capacité secrète et interdite depuis plus d'une dizaine d'années, alors que tout équipementier est censé fabriquer ses produits de façon à les empêcher d'y avoir accès par la suite, sauf autorisation d'un opérateur. Techniquement, la firme chinoise agirait sans la moindre autorisation donc, et s'emparerait d'informations sensibles et personnelles à sa guise.Dans le détail, tout fabricant d'équipements de télécommunications a l'obligation d'intégrer, dans son matériel, des moyens permettant ensuite aux autorités d'accéder aux réseaux à des fins légales. Comme nous vous l'expliquions, le fabricant, lui, ne doit pas y avoir accès. Et cette disposition légale, active dans de nombreux pays, aurait été violée par Huawei.Huawei n'a évidemment pas tardé à répondre à l'article du, média qui appartient au fondateur d'Amazon, Jeff Bezos. La firme de Shenzhen a, par l'intermédiaire de son chef de la sécurité, Andy Purdy, rejeté les allégations des responsables américains, affirmant n'avoir jamais et ne jamais faire à l'avenir quelque chose qui puisse exposer ses clients dans le monde entier., a déclaré le responsable.La société Huawei se dit prise dans le piège des tensions géopolitiques entre la Chine et les États-Unis, et pense que le pays présidé par Donald Trump ferasa capacité à fournir ses équipements aux réseaux de communication de la planète entière.