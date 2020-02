Huawei confirme la présentation du Mate Xs lors du MWC 2020

© Huawei

Le Mate Xs ne sera pas la seule nouveauté signée Huawei

À quoi faut-il s'attendre pour le Mate Xs ?

Le Huawei Mate X. © Colin Golberg pour Clubic

Source : Huawei Central

Le salon barcelonais, déjà vidé de ses participants avant même d'avoir commencé, offrira une belle tribune à Huawei pour présenter ses nouveautés. Outre un nouveau smartphone pliable, il faut aussi s'attendre à une myriade de nouveaux objets connectés.Confirmant sa venue au MWC, alors même qu'il subit actuellement une quarantaine , Huawei publie aujourd'hui une affiche en forme de faire-part pour sa conférence. Le rendez-vous est pris pour le dimanche 23 février à 23 h (heure française), et le programme s'annonce chargé.Sur l'image, on peut voir un immense portail futuriste s'entrouvrir à l'approche d'un homme. Les portes lui faisant face sont porteuses de nombreuses inscriptions qui ne laissent guère de doute quant au contenu de la conférence de Huawei.On remarque la présence d'un ordinateur portable, d'une paire d'écouteurs sans-fil, d'une nouvelle montre, d'un casque de réalité virtuelle ou encore d'autres objets connectés non identifiés.Le Huawei Mate Xs — qui semble ici représenté par le portail lui-même — devrait surtout être l'occasion pour Huawei de s'intégrer sur le marché mondial du pliable. Jusqu'alors, son Mate X n'était disponible qu'en Chine — ce qui a laissé une certaine avance à son rival Samsung pour prendre du terrain.Côté forme, le Mate Xs ne devrait pas énormément différer de son aîné. Tout juste sait-on que la charnière de l'appareil a été retravaillée afin de garantir des mouvements plus contrôlés. Le nouveau pliable sera néanmoins porteur des dernières innovations de la marque, comme le SoC Kirin 990 (que l'on retrouve déjà sur le Mate 30 Pro ) compatible 5G, et un nouveau quatuor d'appareils photo.Si près de l'échéance, et alors que la situation entre Pékin et Washington ne semble pas s'être apaisée, il serait illusoire de penser que le Mate Xs profitera des s ervices et applications Google . Un handicap certain, qui devrait freiner un certain nombre d'acheteurs potentiels.