Huawei brouille les pistes sur sa potentielle réutilisation des services Google

Fuis-moi je te suis

Une position inconfortable

En cas de levée des sanctions américaines , Huawei réutilisera-t-elle les applications et services Google ? C'est l'épineuse question à laquelle les cadres de l'entreprise ont bien du mal à répondre clairement. S'il est certain que la situation actuelle a mis à mal le développement de Huawei en Occident, la firme ne s'est jamais mieux portée au niveau global . Et d'après plusieurs sources, Huawei en profiterait justement pour faire son bonhomme de chemin seule, loin de l'influence américaine.Lors d'une conférence de presse qui s'est tenue hier à Vienne, Wang Fei, responsable dude Huawei en Autriche, ne laissait pas place au doute. Selon ses dires, l'entreprise ne prévoit absolument pas de réutiliser les services et applications Google, même en cas de levée des sanctions américaines.L'embargo américain aurait finalement servi de levier à l'entreprise, qui met les bouchées doubles pour développer ses propres technologies et se détacher progressivement de sa dépendance aux États-Unis. À ce titre, Huawei a récemment publié une nouvelle version de ses Huawei Mobile Services , destinés à remplacer complètement leurs homologues signés Google. Reste à l'entreprise de parvenir à séduire les développeurs qui, sur la version européenne de son magasin d'applications, sont en sous-nombre.Seulement voilà : ce n'est pas si simple. Si l'assistance a compris dans les déclarations de Huawei que la volonté d'indépendance de l'entreprise était sans équivoque, un porte-parole a ensuite précisé sa position par emails interposés avec des journalistes. «», confesse-t-il à The Verge. «».À lire les deux déclarations à la suite, on comprend finalement que Huawei ne sait pas bien sur quel pied danser dans cette étrange valse politico-économique. D'un côté, l'embargo permet à l'entreprise de se départir de l'emprise américaine et donc de mobiliser ses ressources au développement d'une alternative audacieuse à Google — qui est de toute façon absent de Chine — , de l'autre l'indisponibilité des GMS sur ses appareils handicape profondément sa viabilité sur le marché occidental. Le récent Mate 30 Pro en est la meilleure illustration.Dans son échange avec The Verge, le porte-parole ajoute : «».Huawei qui, rappelons-le, n'est certainement pas attaquée sur l'unique front des smartphones. Également constructeur d'infrastructures réseau, le géant chinois est en première ligne sur le développement de la 5G. Du moins, dans son propre pays. Car aux États-Unis où il est, et en Europe où son implication est encore sujette à débat , il est de plus en plus incertain que l'entreprise ait finalement un rôle à jouer.