La conférence développeur Huawei reportée à cause du coronavirus en Chine

Wuhan en quarantaine

Source : The Verge

Très semblable au syndrome respiratoire aigu sévère (Sras), le virus a d'ores et déjà atteint les États-Unis. Les autorités chinoises annoncent qu'environ 500 personnes sont malades, mais ce chiffre risque de grimper dans les prochaines heures.C'est à cause de ce contexte très particulier que Huawei a annoncé le report de sa conférence développeur, qui aura finalement lieu les 27 et 28 mars. Baptisé HDC.Cloud , cet événement qui s'adresse aux développeurs est très important pour le géant chinois : «», a expliqué l'entreprise. Elle a également précisé que ses processeurs Ascend et Kupeng seraient au cœur de la conférence.Au vu de l'ampleur de l'épidémie, d'autres événements seront probablement annulés ou reportés en Chine. Le premier cas a en effet été reporté dans la métropole de Wuhan, qui vient d'être placée en quarantaine . C'est la première fois qu'une telle décision est prise pour une ville comptant autant d'habitants (11 millions).17 personnes sont décédées depuis le début de l'épidémie. Se transmettant d'humain à humain, le coronavirus aurait également la capacité de muter, ce qui fait craindre le pire aux autorités à l'approche du Nouvel An chinois.