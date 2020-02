Galaxy Z Flip : le nouveau pliable de Samsung sera lancé le 14 février à partir de 1 509€

© Samsung

Galaxy Z Flip : un form factor audacieux

Pour l'heure, le Galaxy Z Flip reste une curiosité en termes d'usages. © Samsung

Le Galaxy Z Flip déplié. © Samsung

Le Galaxy Z Flip plié. © Samsung

Point fort : le Galaxy Z Flip peut être posé à plat et son écran ajuste pour nous faire face. © Samsung

Caractéristiques, prix et disponibilité

Écran : 6,7 pouces, AMOLED, définition FHD+ (ratio 22:9, 425 ppi), et un petit afficheur de 1,1 pouce sur le dos

: 6,7 pouces, AMOLED, définition FHD+ (ratio 22:9, 425 ppi), et un petit afficheur de 1,1 pouce sur le dos SoC : Snapdragon 855 Plus (7 nm) composé d'un processeur 8 cœurs (jusqu'à 2,96 GHz) GHz)

: Snapdragon 855 Plus (7 nm) composé d'un processeur 8 cœurs (jusqu'à 2,96 GHz) GHz) Mémoire vive : 8 Go

: 8 Go Stockage : 256 Go

: 256 Go Batterie : 3 300 mAh, rechargeable à 15 W

: 3 300 mAh, rechargeable à 15 W Appareils photo (arrière) : grand-angle 12 MP (ƒ/1.8) et ultra grand-angle 12 MP (ƒ/2.2)

(arrière) : grand-angle 12 MP (ƒ/1.8) et ultra grand-angle 12 MP (ƒ/2.2) Appareils photo (avant) : 10 MP (ƒ2.2)

(avant) : 10 MP (ƒ2.2) Authentification : capteur d'empreintes latéral

: capteur d'empreintes latéral Dimensions : 167,9 x 74,6 x 6,9 mm déplié, et 87,4 x 73,6 x 15,4 mm plié, pour 183 grammes

: 167,9 x 74,6 x 6,9 mm déplié, et 87,4 x 73,6 x 15,4 mm plié, pour 183 grammes Coloris : Rose, or et noir

: Rose, or et noir Prix : 1 509€

Lors d'une conférence en grande partie dédiée à l'annonce des Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra , Samsung aura ménagé un joli créneau à la présentation de son nouveau pari sur le pliable : le Galaxy Z Flip.Avec son design directement inspiré du « compoudrier » des espionnes du dessin animé Totally Spies, le Galaxy Z Flip tranche radicalement avec le Galaxy Fold , sorti en septembre dernier.Dépliable à la verticale, il s'agit moins d'une hybridation avec une tablette que d'un smartphone que l'on peut rendre plus compact, sous la forme d'un petit bloc. Problème : si l'on peut aisément s'accorder sur le confort de lecture accru offert par le Galaxy Fold, les usages de ce présent Z Flip restent encore assez flous. D'autant que son form factor très allongé (22:9) ne font rien pour arranger son affaire.Affiché à partir de 1 509€, le Galaxy Z Flip entre aussi en concurrence directe avec le tout récent Motorola Razr, dont la philosophie est proche. Reste qu'en termes d'innovation, le Galaxy Z Flip se pose là : le nouveau smartphone pliable est le premier à se doter d'un écran en verre, et non plus en plastique. Une petite prouesse, qui devrait rendre l'appareil bien plus résistant et durable.Notez que l'interface de OneUI 2 semble s'adapter parfaitement aux trois différents modes d'ouverture permis par la charnière du Z Flip. Grâce à celle-ci, il est possible d'ouvrir le smartphone à 90° et ainsi de le poser sur une surface plane. Pour prendre un, ou encore pour faire une pause longue sans avoir à se servir d'un trépied.Comme le laissaient entendre de précédentes rumeurs, le petit écran d'à peine plus d'un pouce sur le dos du smartphone permet d'afficher les notifications, mais peut aussi servir delors de la prise d'une photo.Sans plus de cérémonie, jetons un oeil aux caractéristiques techniques du nouveau pliable de Samsung.Difficile de ne pas tiquer sur des specs qui semblent tout droit sorties de 2019. Qu'on s'entende bien : pas que le Galaxy Z Flip soit décevant sur le plan technique. Mais il ne rivalise en rien avec la débauche de moyens engagés par Samsung sur les Galaxy S20 et S20 Ultra qu'il vient de présenter.En réalité, on retrouve là peu ou prou ce que le constructeur avait déjà inclus au sein du Galaxy Fold, en septembre dernier. Rien que du très bon, si ce n'est sur la partie photo, que l'on attendait logiquement plus musclée sur ce nouvel appareil - surtout en comparaison des Galaxy S dernière génération, donc. Ah, et pour enfoncer le clou : le Galaxy Z Flip n'est pas compatible 5G.