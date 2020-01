Le Motorola Razr pliable est disponible aux USA, et les bosses sur son écran seraient « normales »

© Evan Blass

Le B.A.-BA du smartphone pliable

Un écran sujet à défauts ?

Lire aussi :

Le prochain fer de lance de Realme explose les scores sur AnTuTu



Via : The Verge

Une vidéo au format un brin inattendu, dont une phrase en particulier n'a pas manqué de nous faire tiquer : «».Dans sa vidéo, Motorola passe en revue les bonnes pratiques pour ne pas endommager son futur smartphone pliable. Certains conseils tombent sous le sens, comme : «», ou encore «». Il fallait y penser.D'autres petites règles donnent des indices sur la fragilité de l'écran. L'une demande aux futurs possesseurs du téléphone de ne pas apposer de film de protection dessus, quand l'autre enjoint les utilisateurs·rices à bien penser à refermer le smartphone avant de le ranger dans une poche ou un sac.Une série de recommandations, qui sont autant de rétropédalages de la part d'une marque qui déclarait en novembre dernier, sûre de la solidité de son produit : «». Finalement, une pointe de précaution semble malgré tout requise.Pour citer The Verge, la déclaration de Motorola voulant rassurer sur l'apparition (la présence ?) de «» sous l'écran en plastique du Razr n'est pas très rassurante.Pour prendre l'exemple du Samsung Galaxy Fold , c'est précisément l'apparition de bulles et de bosses sous l'écran de la première génération du smartphone qui avait entraîné les dysfonctionnements que l'on connaît — et par conséquent le report de sa sortie de plus de cinq mois.Pour l'heure, le peu de temps que les journalistes américains ont pu jouer avec le Motorola Razr ne leur a pas permis de mettre au jour des défauts du même ordre. Mais tout porte à croire que la solution d'un écran plastique n'est pas la plus pérenne. Dernièrement, il se murmure que le Galaxy Z Flip — un smartphone pliable au format similaire au Razr — disposerait d'un écran en verre ultra-fin. Une option qui ferait de l'apparition de «» une anomalie.