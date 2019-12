En 2020, le RAZR de Motorola pourrait avoir des "Moto Mods"

© Motorola / Let's Go Digital

Écran pliable ou pas ?

Le retour des « Mods » ?

Source : GSMArena

Alors que le constructeur a lancé son smartphone à écran pliable RAZR il y a quelques semaines, le voilà déjà au travail sur son successeur, qui devrait être commercialisé dans le courant de l'année 2020.Ce modèle à venir se dévoile quelque peu à travers un brevet déposé auprès du Bureau américain des brevets et des marques de commerce (USPTO), et de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (WIPO). Le document décrit un mobile a priori assez proche du design et du fonctionnement du nouveau RAZR. Le smartphone adopte un format d'écran très allongé, scindé au milieu par une charnière horizontale qui devrait permettre de replier le téléphone sur lui-même, lui conférant cet effet « mobile à clapet ».Néanmoins une autre solution est décrite par Motorola : abandonner l'écran pliable et le remplacer par deux écrans distincts, toujours avec une charnière au milieu. Cela permettrait de réduire les coûts puisque la technologie des écrans pliables est encore à ses prémisses et représente forcément de lourds investissements, qui se ressentent ensuite sur le prix du produit final (en Europe, le Motorola RAZR est affiché au prix de 1 600 euros ).Le constructeur réfléchirait également à intégrer un écran secondaire à l'appareil, utilisable quand celui-ci est refermé, un peu à la manière de ce qu'a fait Samsung avec le Galaxy Fold Le point de différenciation majeur de Motorola par rapport à la concurrence, ce sont les « Moto Mods », une pièce matérielle à attacher au smartphone pour lui ajouter une fonctionnalité. Sorti récemment, le Moto Mod 5G permet par exemple au Motorola Z3 de devenir compatible avec la prochaine génération de réseau mobile. Avec le Mod Polaroïd , il est possible d'imprimer directement des photos prises avec le smartphone, et bien d'autres « Mods » existent encore.D'après le brevet déposé, le RAZR de 2020 pourrait, lui, avoir droit à ses propres Moto Mods. Motorola évoque en tout cas dans un schéma de ce brevet un système permettant d'intégrer des « Moto Mods » et de compléter l'expérience utilisateur. Reste à savoir quel type de modules vont être proposés, des basiques tels un projecteur ou des haut-parleurs, ou des fonctionnalités plus atypiques, la marque nous ayant déjà prouvé qu'elle était capable de dépasser la simplicité.