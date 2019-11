Le nouveau Motorola Razr, smartphone pliable à clapet, se montre enfin !

© Motorola

Le retour d'un best-seller

Lire aussi :

Convaincue que ses ventes vont augmenter en 2020, Samsung va accroître la production de Galaxy Fold



© Motorola

Priorité au design

Lire aussi :

Le futur Motorola Moto G8 Plus commence à se dévoiler en ligne



Source : The Verge

Le constructeur a donné mercredi 13 novembre tous les détails concernant son smartphone à écran pliable et à clapet.Même si l'écran est tactile, l'appareil et son clapet se sont manifestement inspirés du Motorola Razr V3, un best-seller de la marque sorti en 2004. Ce n'est déjà plus un secret, des images du smartphone ayant fuité plus tôt ce mois-ci . Sur le site du constructeur, on peut retrouver un tweet daté du 12 novembre montrant le Motorola Razr V3. À côté de la photo, on peut lire : «».Le nouveau Razr reprend donc la recette et l'améliore. Le clapet permet de protéger un écran OLED pliable horizontalement de 6,2 pouces. Lorsque l'appareil est replié, la partie extérieure laisse afficher un second écran OLED de 2,7 pouces appelépar Motorola. Celui-ci affichera, sans avoir à ouvrir l'appareil, les notifications, les contrôles musicaux ainsi que le mode selfie de l'appareil photo. Lorsqu'il est plié, l'appareil promet ainsi une meilleure prise en main pour la réalisation de portraits.Clapets et écrans pliables posent une nouvelle fois la question de la solidité. Motorola dit avoir «». La société ne veut pas connaître les mêmes déboires que Samsung lors du lancement de son Galaxy Fold . En octobre dernier, le constructeur coréen a réalisé un direct sur YouTube montrant près de 120 000 ouvertures et fermetures de son smartphone. Une résistance partiellement remise en cause par le site JerryRigEverything.L'appareil fonctionne sous Android à l'aide d'un processeur Snapdragon 710. Révélé l'année passée par Qualcomm , il équipe notamment le Nokia 8.1. C'est un chipset relativement peu puissant pour un smartphone de cette gamme. Un choix que le constructeur justifie en offrant une meilleure autonomie de l'appareil et une meilleure gestion de la température.Le constat est identique du côté de la caméra et de ses 16 mégapixels. Selon Motorola, l'installation d'un appareil plus grand était incompatible avec le design du smartphone. Si le nouveau Motorola Razr a bien le prix d'un appareil très haut de gamme (1 500 dollars, environ 1 360 euros), il reste l'un des smartphones pliables les moins chers du marché.Les précommandes de l'appareil démarreront le 26 décembre, mais les livraisons ne débuteront qu'en janvier 2020.