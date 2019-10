Le futur Motorola Moto G8 Plus commence à se dévoiler en ligne

© WinFuture

Un smartphone, trois appareils photos

Source : Phone Arena

Le prix de l'appareil, en revanche, n'est pas encore connu.Suivant de huit mois le Moto G7 lancé en février , le G8 Plus doit recevoir une foule de modules photo. Sur le visuel en tête d'article, on peut apercevoir cinq petits cercles. Le premier, le capteur principal, intègre 48 mégapixels. Le second est un grand-angle de 16 mégapixels. Le troisième disposera de 5 mégapixels : il sera dédié à capter des informations de profondeur de champ. Les deux derniers modules correspondent au flash LED et au capteur servant à l'autofocus. On ajoutera à cela un module photo selfie de 25 mégapixels à l'avant de l'appareil.À priori, le Moto G8 Plus doit comprendre un espace de stockage de 64 ou 128 Go. Il devrait embarquer un processeur octo-core Snapdragon 665, 4 Go de mémoire vive ainsi qu'une batterie de 4 000 mAh (en comparaison, le G7 Plus intègre une batterie de 3 000 mAh). Enfin, le smartphone doit d'abord être vendu au Brésil, peu avant une commercialisation en Europe.