Motorola dévoile les Moto G7 qui seront disponibles le 15 février

Crédits : Motorola

Quatre modèles, à partir de 170€



Le Moto G7 Plus. Crédits : Motorola



Le Moto G7. Crédits : Motorola



Le Moto G7 Power. Crédits : Motorola



Le Moto G7 Play. Crédits : Motorola

Via : The Verge

Premier constat après cette présentation officielle de la gamme par: le constructeur américain ne dérogera pas à son principe de proposer des smartphones très accessibles.Deuxième constat : toutes les fuites étaient vraies concernant les G7, G7 Plus, G7 Play et G7 Power. La nouvelle bande de Motorola arrivera chez nousComme on s'y attendait, lefait office de fer de lance pour la nouvelle série du constructeur., ce smartphone de 6,24 pouces dispose d'un écran LCD IPS affichant du 2270 x 1080 pixels avec une encoche en goutte d'eau. Il est propulsé par une plate-formesous Android 9.0 Pie. 4 Go de RAM l'accompagnent, et un accumulateur de 3000 mAh lui permettra de tenir la distance. Il est en outre compatible avec la charge rapide 27 W du constructeur.Ce modèle premium est également doté d'un dos en verre et d'un duo d'APN de 16 et 5 mégapixels.Le(249€) troque quant à lui le verre pour du plastique, et revoit ses ambitions photo à la baisse avec un double capteur 12+5 mégapixels. Il embarque en outre un Snapdragon 632 mais conserve le reste des caractéristiques.Bien nommé, le(229€) dispose quant à lui d'une énorme batterie de 5000 mAh, mais perd au passage l'un des deux appareils photo arrière pour n'en conserver qu'un de 12 mégapixels. Il affiche en outre une encoche plus épaisse que ses acolytes, et son écran de 6,2 pouces n'affichera que du 1512 x 720 pixels.Le dernier de la bande est aussi le plus accessible : les'affichera à 169€, mais affichera logiquement une fiche technique plus en retrait. Son écran de 5,7 pouces séduira les amateurs de petits formats, et devrait faire en sorte que la définition de 1512 x 720 pique un peu moins les yeux que sur le modèle précité. Il est lui aussi équipé du Snapdragon 632, mais ne dispose que de 2 Go de mémoire vive et de 32 Go de stockage interne - contre 64 pour ses camarades.