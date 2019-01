Le Moto G7 en fuite : design et caractéristiques dévoilés

Quatre smartphones pour quatre gammes distinctes



Les bordures du Moto G7 semblent plutôt épaisses. © 91 Mobiles

Écran LCD IPS de 6,24 pouces affichant du 2270 x 1080

SoC Snapdragon 660 OU Snapdragon 632

3 ou 4 Go de RAM

32 Go de stockage interne

Batterie de 3000 mAh

Appareils photo arrière de 12+5 mégapixels

Appareil photo avant de 8 mégapixels

Port USB-C

Android 9.0

Écran LCD IPS de 6,24 pouces affichant du 2270 x 1080

SoC Snapdragon 636/li> 4 Go de RAM

64 Go de stockage interne (extensible jusqu'à 256 Go via microSD)

Batterie de 3000 mAh

Appareils photo arrière de 16 f/1,7 + 5 f/2,2 mégapixels

Appareil photo avant de 12 mégapixels f/2,0

Port USB-C

Android 9.0

Le Moto G7 Power Écran LCD IPS de 6,2 pouces affichant du 1520 x 720

SoC Snapdragon 636

4 Go de RAM

64 Go de stockage interne (extensible jusqu'à 256 Go via microSD)

Batterie de 5000 mAh

Appareil photo arrière de 12 mégapixels f/2,0

Appareil photo avant de 8 mégapixels f/2,2

Port USB-C

Android 9.0

Le Moto G7 Play Écran LCD IPS de 5,7 pouces affichant du 1512 x 720

SoC Snapdragon 632

2 Go de RAM

32 Go de stockage interne (extensible jusqu'à 256 Go via microSD)

Batterie de 3000 mAh

Appareil photo arrière de 13 mégapixels f/2,0

Appareil photo avant de 8 mégapixels f/2,2

Port USB-C

Android 9.0

Premier constat :ne changera rien, ou presque, au design si particulier qui rend ses smartphones reconnaissables au premier coup d'oeil.Du reste, lesetont été repérés en ligne par 91 Mobiles , qui nous livre ainsi la quasi-totalité de leurs fiches techniques.En termes de design, le Moto G7 que nous pouvons observer juste en dessous bénéficiera d'un écran à encoche en "goutte d'eau". On est malgré tout assez loin des standards actuels du tout écran, puisqu'on remarque que les bordures du téléphone sont plutôt épaisses.Côté technique, le Moto G7 devrait être pourvu des caractéristiques suivantes :Ce modèle standard sera également accompagné du Moto G7 Plus qui, selon les sources de Android Community , affichera la fiche technique suivante :Deux autres configurations qui, au regard de leur fiche technique s'avancent comme des déclinaisonsdes deux modèles précités sont également prévues :91 Mobiles affirme par ailleurs avoir reçu une invitation à. On peut donc raisonnablement penser que le nouveaude mobiles de la marque sera lancé entre cette date et l'ouverture du Mobile World Congress de Barcelone, qui se tiendra du 25 au 28 février.