Motorola : le Moto G7 Play dévoilé dans ses moindres détails par la FCC

Surprise ! Il aura une encoche



Extrait du manuel utilisateur du Moto G7 Play. © FCC



Les dimensions du Moto G7 Play. © FCC

Une batterie beaucoup moins importante



La petite batterie de 2820mAh. © FCC

Via :

Photographies, dimensions, et même manuel utilisateur dans son intégralité : le, organisme américain dont la consultation est obligatoire pour la mise sur le marché d'un nouveau smartphone, nous dit (presque) tout du futurQui pouvait s'attendre à ce qu'un smartphone de fin 2018 porte une encoche sur sa face avant ? C'est pourtant le choix audacieux porté par(pour la team premier degré : oui, c'est du sarcasme) avec le Moto G7 Play.Il s'agit d'un smartphone de 70mm de long sur 140mm de haut, dont on ignore pour l'instant la taille de la dalle, ni la technologie qui l'animera (LCD ou OLED). Celui-ci dispose d'un capteur d'empreintes digitales au dos (siglé du logo Motorola), et d'un unique capteur photo.Le G7 Play se rechargera via l'USB-C, et dispose d'un port Jack. Il peut prendre en charge deux cartes SIM, ainsi qu'une carte Micro SD pour augmenter une capacité de stockage pour le moment inconnue. Côté performances, le Motorola G7 Play embarquera le SoCet ses huit coeurs cadencés jusque 1,8 GHz.Si la fiche technique donnait jusqu'à présent à voir un smartphone d'entrée de gamme intéressant, il faut revenir plus en détail sur la batterie qui sera embarquée par le G7 Play. Contrairement à son aîné le G6 Play qui disposait d'un accumulateur XXL de 4000mAh, ce nouveau modèleUne vraie mauvaise surprise, d'autant que l'autonomie du précédent modèle était particulièrement louée par la presse et les utilisateurs. Et quand bien même le Snapdragon 632 se révèle bien plus économe en énergie que le Snapdragon 400 qui équipait les G6 Play, nous doutons fermement que les progrès de Qualcomm permettent à Motorola de proposer un smartphone aussi autonome.Le Motorola Moto G7 Play n'a pas encore de date de sortie. Pour rappel, le G6 Play a été lancé en mars dernier.