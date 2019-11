Des images du Motorola Razr pliable en fuite

© Evan Blass

Sans surprise, on retrouve les lignes qui ont fait la renommée de la gamme Razr de Motorola. Adaptées, toutefois, à la sauce smartphone afin de répondre aux impératifs d'aujourd'hui.À en croire les spécifications techniques attendues de ce Razr Phone nouveau, le smartphone pliable de Motorola serait... complètement à la ramasse face à la concurrence.KitGuru rapporte en effet que le smartphone se doterait d'un Snapdragon 710, de 4 à 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage. Son écran OLED principal de 6,2 pouces serait secondé par un afficheur en 800 x 600 pixels sur la face avant, et le tout serait alimenté par une batterie faiblarde de 2 730 mAh.Coût total de l'appareil ? 1 500 $ — si l'on en croit les rumeurs. Espérons le cas échéant que Motorola a de solides arguments pour convaincre. Car un smartphone « classique » configuré de la sorte s'affiche aujourd'hui davantage autour des 300 €.