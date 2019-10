Samsung dévoile un rendu 3D de son prochain smartphone pliable

© Samsung

Un smartphone façon miroir de poche

L'interface OneUI s'adapte au degré de pliure de l'écran. © Samsung

Un nouveau modèle moins coûteux ?

Source : Sam Mobile

Exactement comme le prédisaient les rumeurs , Samsung planche sur un smartphone pliable à la verticale, et non plus à l'horizontale. Un design qui n'est pas sans rappeler les téléphones à clapet du début du millénaire.Dans une courte vidéo, Samsung a présenté une idée qui pourrait bien se concrétiser dans l'hypothèse d'un Galaxy Fold 2, ou encore d'un smartphone pliable plus abordable.Après un bref rappel du fonctionnement actuel de son Fold, Samsung présente un écran capable de se plier dans le sens de la longueur - exactement comme un téléphone à clapet.Si les fonctionnalités propres à ce type d'écran restent encore floues, on peut voir dans la vidéo que l'interface s'adapte au degré de pliure de la dalle. On remarque notamment que la vidéo que l'utilisateur est en train d'enregistrer se repositionne sur la partie supérieure de l'écran lorsque le smartphone est plié à 90°.Samsung ne s'est pas confondue en détails techniques durant sa présentation, préférant sans doute laisser planer le mystère sur ses futurs développements. On s'interroge notamment sur la taille de l'écran d'un tel appareil. Après tout, l'intérêt d'un smartphone pliable ne réside-t-il pas dans le fait d'avoir accès à une « mini-tablette » en supplément de son téléphone ?Ici, et en croisant les informations compilées par Sam Mobile, on aurait affaire à un écran (déplié) de 6,7 pouces. Autrement dit : rien de très impressionnant. À titre de comparaison, l'actuel Galaxy Note 10+ dispose d'une diagonale de 6,8 pouces. La valeur ajoutée en termes d'affichage serait a priori nulle. Aussi, l'écran à l'avant ne devrait pas dépasser les 1 pouce, contre 4,7 pouces sur le Fold Actuel.La manoeuvre de Samsung reste floue. Si l'on peut concevoir le côté « pratique » de déplier un smartphone pour obtenir une surface d'affichage plus importante, le constructeur nous propose ici en quelque sorte de « déplier » une smartwatch pour obtenir un smartphone ; rajoutant ainsi une étape dans la simple consultation de son appareil.