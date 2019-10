Le Samsung Galaxy Fold 2 pourrait être lancé dès avril 2020

© Pierre Crochart pour Clubic

D'après le quotidien sud-coréen The Bell, Samsung aurait dans l'idée de promouvoir une nouvelle version du Galaxy Fold en avril prochain. Soit un an tout pile après la première commercialisation — ratée — de son smartphone pliable.D'après les informations du média sud-coréen, Samsung travaille actuellement sur un smartphone appelé en interne « Bloom », « floraison », en français.En comparaison du nom duquel était affublé le Galaxy Fold (« Winner »), cette dénomination laisse entendre que Samsung nourrit des espérances d'expansion pour son produit hybride. Mais outre sa volonté d'occuper un segment de marché sur lequel il est encore seul, Samsung aurait déjà dans l'idée de faire évoluer la formule Fold.À en croire The Bell, Samsung est actuellement tiraillée concernant la taille de l'écran interne du « Fold 2 ». S'il devient de plus en plus crédible que la firme optera pour une charnière horizontale au lieu de verticale (autrement dit : comme un téléphone à clapet ), le constructeur hésite entre une diagonale de 6,7 pouces et 8,1 pouces.L'hypothèse d'un écran de 6,7 pouces reste peu probable, estime Wccftech. Après tout, l'intérêt d'un smartphone pliable est bien de bénéficier d'un écran plus généreux une fois qu'il est déplié. Or, de nombreux smartphones proposent déjà des diagonales de 6,7 pouces. On peut notamment citer le Galaxy Note 10+ rien qu'au sein de l'écurie Samsung.Le premier vendeur de smartphones mondial opterait donc finalement pour un élargissement de son écran Infinity Flex. De 7,3 pouces sur le modèle actuel, celui-ci pourrait atteindre 8,3 pouces sur le successeur du Galaxy Fold. Une diagonale à laquelle Samsung pourrait parvenir de deux façons : soit en agrandissant la taille de son produit, soit en réduisant drastiquement les épaisses bordures qui ornent l'écran actuel du Fold.Toujours d'après The Bell, Samsung opterait pour un lancement en avril 2020. Il faudrait donc s'attendre à une présentation conjointe aux Galaxy S11 autour de février prochain.