Le Huawei Mate X se montre dans un unboxing sur Weibo : la sortie imminente ?

Une version améliorée sous Kirin 990

Une boîte de rangement premium

Via : Android Community

N'en déplaise, le constructeur chinois semble dans lespour le lancement de son Mate X. Pour preuve, cette vidéo publiée récemment sur Weibo. Un utilisateur se lance dans un unboxing du smartphone hybride de Huawei, lequel a tout l'air d'être prêt à la commercialisation.À en croire le titre de la vidéo, l'utilisateur chanceux qui publie sa découverte est en possession de la version finale du Mate X. Légèrement différente de celle présentée par Huawei en mars dernier , cette itérationfinale du Mate X se dote du dernier-né de la maison HiSilicon avec le Kirin 990 et son modem 5G.Le châssis semble, lui aussi, avoir subi quelques modifications. On constate en effet que la charnière semble mieux accompagner le mouvement d'ouverture et de fermeture du téléphone. De plus, un mécanisme permet visiblement de bloquer le téléphone en version pliée ; un bouton situé sur la tranche permettant de le déverrouiller et de le faire passer en mode tablette.Alors que Samsung fournit avec son Galaxy Fold un duo de coques de protection pour son smartphone, Huawei opte pour une approche différente. On retrouve en effet dans le coffret du Mate X une pochette en cuir — qui n'est pas sans rappeler un étui à lunettes — permettant de venir y loger son téléphone hybride.Restera aussi à éclaircir un point fondamental dans le cas du Mate X : la disponibilité, ou pas, des applications et services Google. Si ce smartphone pliant devait subir le même sort que les Mate 30 et Mate 30 Pro , il y a fort à parier que Huawei ne serait pas en mesure de le sortir d'ici la fin du mois d'octobre comme elle le souhaite.