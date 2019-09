Huawei Mate 30 Pro : un smartphone d’exception… auquel la France n’aura peut-être pas droit

Mis à jour le 19/09 à 16h00 :

À Munich, des représentants de Huawei ont pu nous confirmer que les Mate 30 et Mate 30 Pro sortiront bien dans l'Hexagone mais "plus tard". En cause ? Un software loin d'être définitif...



Huawei Mate 30 Pro : un bijou technologique survitaminé

L'écran du Mate 30 Pro est parmi ses meilleurs atouts. © Huawei

Le Mate 30 Pro dispose d'un écran incurvé à 88°. © Huawei

Faites glisser votre doigt sur la tranche pour régler le volume : les boutons deviennent virtuels. © Colin Golberg pour Clubic

Le notch embarque les capteurs nécessaires à la reconnaissance faciale 3D. © Colin Golberg pour Clubic

Le Mate 30 Pro inaugure la recharge sans-fil à 27 W. © Huawei

De nouvelles possibilités en photo, mais surtout en vidéo

Les différents capteurs du Mate 30 Pro. © Huawei

Les caractéristiques vidéo du Mate 30 Pro sont impressionnantes. © Huawei

Une version Porsche de sortie

Le Huawei Mate 30 RS Porsche Design. © Huawei

Le Mate 30 Pro se déclinera cette année en cuir végétal. © Huawei

Une sortie française retardée, sinon compromise

Sur scène, Huawei n'a pas voulu faire étalage de ses difficultés récentes. C'est ainsi à une conférence en bonne et due forme que nous avons assisté ; au cours de laquelle les annonces se sont succédé. La plus attendue concernait évidemment celle concernant les Mate 30 et Mate 30 Pro, et il faut concéder que nous ne sommes pas déçus... Pour la technique du moins.Huawei a beau adopter un rythme de sortie effréné, il parvient quasi systématiquement à nous surprendre avec ses smartphones haut de gamme. À peine remis de l'excellence du Mate 20 Pro sorti l'an dernier que Huawei dégaine un smartphone réussissant à surpasser son aîné dans presque tous les domaines.Le Mate 30 Pro, c'est un grand smartphone tout de verre vêtu abritant un écran AMOLED de 6,53 pouces (18,4:9) affichant une définition de 2400 x 1176 pixels et logeant — bien entendu — un capteur d'empreintes. Celui-ci est parmi les premiers à profiter de la technologie "" lui offrant une courbure à 88°, laquelle fait pratiquement disparaître les bordures du téléphone. Par conséquent, le bouton physique de volume disparaît, et laisse place à un substitut tactile sur les tranches.Une dalle surmontée d'une épaisse encoche, permettant à Huawei de disposer les différents capteurs nécessaires à la reconnaissance faciale en trois dimensions (pensez au Face ID d'Apple). Un APN de 32 mégapixels (ƒ/2.0) est également présent.Les entrailles du Mate 30 et Mate 30 Pro abritent le Kirin 990 — le dernier SoC en 7 nm EUV de HiSilicon, qui promet d'être aussi performant qu'économe en énergie. Il s'accompagne de 8 Go de RAM, ainsi que de 128 à 256 Go de stockage selon les configurations.Question autonomie, le Mate 30 Pro devrait pousser encore plus loin les curseurs que ne le faisait son prédécesseur. Ce nouveau modèle embarque une batterie de 4 400 mAh rechargeable à 40 W (et à 27 W sans-fil). Le constructeur annonce aussi avoir triplé la vitesse de charge de sa technologie de recharge inversée (ou bilatérale).Côté, le Mate 30 Pro embarque bien EMUI 10, basé sur Android 10. Les applications et services Google en seront néanmoins absents.On le sait : la photographie, c'est plutôt l'affaire de la gamme P de Huawei . Rien qui n'empêche les Mate de s'en inspirer, et de tirer parti des dernières innovations en la matière.Ainsi, le Mate 30 Pro intègre bien un quatuor d'APN, dont le capteur ultra grand-angle (1/1,53", ƒ/1.8) se paie le luxe de shooter à 40 mégapixels — tout comme le capteur principal (1/1,7", ƒ/1.6, OIS). Un duo bien entendu accompagné d'un télé-objectif périscopique de 8 mégapixels (ƒ/2.4, OIS, zoom optique 3x et numérique 30x), ainsi qu'un dernier capteur dévolu à la capture de la profondeur de champ.Sertis sur la même matrice Rouge-Jaune-Jaune-Bleue que les P30 et P30 Pro, ces capteurs devraient logiquement offrir des photographies aussi impressionnantes en basse lumière.Mais plus impressionnantes encore sont les capacités vidéo du nouveau smartphone Huawei. Tenez-vous bien : le Mate 30 Pro est capable de filmer en 4K à 60 ips, en 1080p à 960 ips et en 720p à ... 7 680 ips. À titre de comparaison, Samsung propose aujourd'hui des captures en slow motion jusqu'à 960 ips « seulement ». Restera en revanche à trouver derrière ce chiffre un réel intérêt. Avis aux vidéastes inspirés.Huawei renouvelle cette année son partenariat avec le constructeur automobile Porsche pour dévoiler une versionaugmentée de son Mate 30 Pro.Disponible dans des versions en cuir noir ou rouge, le Mate 30 Pro Porsche Design diffère de son homologue par la possibilité d'une configuration en 512 Go de stockage et 12 Go de RAM.De là à justifier une étiquette tarifaire démarrant à 1 200€ ? On laissera chacun se faire une opinion sur la question.Notez que le Mate 30 Pro sortira également dans une déclinaison en cuir végétal, susceptible de taper dans l'oeil des technophiles végans.Personne ne l'avait vu venir (après tout, Huawei annonce son nouveau smartphone en Allemagne...), mais la sortie de la série Mate 30 est plus que compromise sur le Vieux Continent.En cause : les imbroglios commerciaux et autres accusations d'espionnage dont Pékin fait l'objet par Washington, et dans lesquels Huawei fait office de véritable fusible. Résultat ? Le géant chinois est dans l'incapacité de proposer les applications Google sur son nouveau flagship. Une absence qu'il juge trop risquée pour assurer la viabilité commerciale de son appareil.Bien que les utilisateurs les plus avertis trouveraient sans mal un moyen deles applications et services Google sur des smartphones en étant dépourvus, ce n'est pas le cas pour les consommateurs lambda, pour lesquels l'impossibilité d'accéder simplement au Play Store, à Gmail ou tout simplement à ses Photos hébergés dans le cloud est inconcevable.Si Huawei n'exclut pas une sortie prochaine de son smartphone sous nos latitudes, elle semble suspendue à l'évolution de la situation qui l'oppose à l'administration Trump. C'est dire si l'incertitude est de mise.Du reste, et pour les plus aventureux, le Huawei Mate 30 Pro sera disponible à partir de 1 099€. Aucune date de sortie n'a été communiquée par Huawei, pas plus que les pays dans lequel il sera lancé.