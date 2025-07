En plein cœur de Londres, Carl Pei entre sur scène d'un pas assuré. Quatre ans après le premier lancement de Nothing, les écouteurs sans fil Ear (1), l’ancien cofondateur de OnePlus lance sa 3e génération de smartphones, le Phone (3). L’événement, réservé aux médias et influenceurs du monde entier, confirme ce que l'on pressentait : la start-up britannique ne veut plus être juste cool, elle veut être incontournable.

Avec des ventes qui dépassent déjà le milliard de dollars depuis la création de l'entreprise, Nothing souhaite s'attaquer à la chasse gardée des géants comme Apple ou Samsung, assumant clairement son ambition premium. Le Phone (3), véritable flagship, se veut ainsi la vitrine parfaite de ce virage stratégique majeur.

Design et identité : la maturité à travers la transparence

Si le Phone (1) avait suscité l’enthousiasme par son design transparent et original, le Phone (3) fait passer ce concept à un niveau supérieur. Avec un châssis structuré autour d'une triple colonne de circuits représentant visuellement le fonctionnement interne du téléphone, ce nouveau modèle arbore une esthétique qui mêle technique et chaleur, sobriété et sophistication, la « technical warmth » selon Carl Pei.