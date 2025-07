Une récente étude menée par OnePoll, auprès de 2 000 adultes français, révèle que nous passerions en moyenne plus de 2 heures par jour à « doomscroller », soit l'équivalent d'un week-end entier perdu chaque mois ! Ce chiffre atteint même près de 2,7 heures chez les 18-24 ans, et nombreuses sont les applications nous permettant de scroller sans fin (et parfois sans but): Facebook, Instagram, TikTok, Twitter….