Le développeur Pankaj Tanwar pourrait bien avoir créé un outil qui deviendrait rapidement populaire. En effet, accro aux réseaux sociaux, et trouvant que les bloqueurs habituels n'étaient pas assez efficaces pour lui, il a mis au point un bloqueur assez fantasque du nom de « Scream to Unlock » (« Criez pour débloquer »).

Cette application, une fois installée, bloque les différents réseaux sociaux, et demande un accès au micro de l'appareil. Quand l'internaute veut ensuite se rendre sur une des plateformes, il tombe sur un message d'erreur lui rappelant que l'accès est dorénavant bloqué. Et s'il souhaite tout de même s'y rendre, il n'a plus qu'une seule option : crier « I'm a loser » (« je suis un perdant »). Petit détail superbe, plus la personne crie fort, plus le temps qui lui sera alloué ensuite sur la plateforme sera long !