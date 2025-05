Dirigée par Dar Meshi et Maria D. Molina, l’étude a mobilisé 189 jeunes adultes âgés de 18 à 26 ans (102 femmes, 86 hommes et une personne qui n'a pas divulgué son genre), exposés à un protocole expérimental en ligne. Chaque participant a été confronté à vingt articles présentés sous forme de publications issues de réseaux sociaux : dix étaient véridiques, les dix autres totalement faux, validés par des vérificateurs indépendants. Les chercheurs ont ainsi demandé aux cobayes d’évaluer la fiabilité de chaque article ; autrement dit, de dire à quel point ils pensaient que l’information était vraie ; avant de mesurer leurs intentions d’interaction : cliquer, liker, commenter ou partager.

Un schéma s'est rapidement dégagé : plus les participants présentaient des signes d’usage problématique des réseaux sociaux (mesurés à l’aide de l’échelle de dépendance de Bergen), plus ceux-ci accordaient de crédibilité aux informations erronées. Un lien qui n’a pas été observé concernant les contenus authentiques. En réalité, la surconsommation des réseaux ne rend pas plus critique face aux vraies informations, mais tend au contraire à désarmer face aux contenus trompeurs.

En creusant leurs données récoltées, les chercheurs ont remarqué un autre phénomène. Plus les participants passaient de temps à faire défiler leurs fils d’actualité au quotidien, plus ils se montraient enclins à interagir avec les contenus qui leur étaient proposés, peu importe qu’ils soient réels ou non. Néanmoins, dès qu’il s’agissait de fausses informations, cette dynamique empirait : les personnes les plus accros aux réseaux sociaux exprimaient une envie nettement plus forte de cliquer et de partager ces publications trompeuses. En revanche, leur propension à liker ou à commenter ces contenus ne semblait, elle, pas particulièrement influencée par leur niveau d’addiction.