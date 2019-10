Samsung veut faire de ses smartphones des terminaux de paiement... Une petite révolution ?

Pour remplacer les dataphones

Les Samsung Galaxy, bien plus que des téléphones

Source : Android Police

Samsung a présenté son nouveau système « Point of Sale » (Point de Vente), Samsung POS de son petit nom, un outil permettant aux commerçants d'utiliser leur smartphone Galaxy comme terminal de paiement. Il sera donc prochainement possible de réaliser une transaction uniquement entre mobiles, puisque les clients ont déjà la possibilité, depuis plusieurs années, de payer avec leur smartphone.L'application Samsung POS est disponible sur le Google Play Store et le Galaxy Store. Le commerçant doit s'inscrire, créer un compte et le configurer. Il doit notamment choisir quels moyens de paiement il accepte : cartes de débit, crédit sans contact (Mastercard et Visa), Samsung Pay, Apple Pay et Google Pay étant compatibles. Bien sûr, le smartphone Samsung doit être équipé d'une puce NFC, ce qui limite l'utilisation à une sélection de modèles, souvent haut de gamme. Il n'y a besoin d'aucun accessoire, seul le mobile est nécessaire.Ce procédé sera particulièrement utile dans les pays en voie de développement, où les petits commerces n'ont pas forcément l'opportunité de s'équiper en dataphones. De plus, les consommateurs de ces pays n'ont pas toujours un compte bancaire traditionnel avec une carte bancaire, et le paiement par smartphone y est de plus en plus populaire.Mais Samsung POS peut aussi être utile dans les pays développés en tant que solution de complément ou de secours. Les tests ont d'ailleurs été menés au Canada. Le déploiement à l'international a débuté ce 15 octobre 2019 mais reste progressif. Au moment d'écrire ces lignes, l'application n'est par exemple pas encore utilisable en France.Samsung accentue encore ses efforts pour faire de ses smartphones des appareils aux usages multiples. Pour cela, le constructeur s'appuie notamment sur la technologie NFC, dont les applications sont nombreuses.Avec Samsung Pay , il a déjà réussi à convertir ses mobiles en moyen de paiement pouvant remplacer la carte bancaire en magasin. Samsung entend également faire en sorte que l'on puisse utiliser notre smartphone comme titre de transport. Les Parisiens peuvent déjà enregistrer leurs tickets de métro et leur pass Navigo sur leur mobile Samsung compatible , par exemple. Et avec la communication en champ proche, il reste possible de passer les bornes avec son appareil même si celui-ci est éteint et sans batterie.Plus que jamais, le smartphone devient un hub à partir duquel il est possible de tout contrôler.