Le Pass Navigo et les tickets de métro sur smartphone, ça commence aujourd'hui !

Les iPhone ne sont pas compatibles

Source : Le Parisien

Après plusieurs mois de tests, le Pass Navigo et les tickets de métro débarquent sur smartphone à Paris et en Île-de-France, ce mercredi 25 septembre.Il devient aujourd'hui possible d'acheter ses titres de transport, de recharger sa carte d'abonnement directement et de valider aux bornes avec son smartphone, et ce même si celui-ci est éteint, grâce à la technologie NFC. L'application se nomme ViaNavigo et appartient à IDFM. D'autres applications, de la RATP, de la SNCF et de Transdev, devraient d'ailleurs proposer le même service dans le futur.Pour l'instant, tout le monde ne peut pas profiter de ces fonctionnalités. Comme nous l'évoquions au début du mois, en l'absence d'accord entre Apple et IDFM, aucun iPhone n'est compatible avec cette nouvelle plateforme.Au contraire, tous les smartphones de la marque Samsung équipés du NFC (Galaxy S10e/S10/S10 +, Galaxy S9/S9 +, Galaxy S8/S8 +, Galaxy S7/S7 Edge, Galaxy Note9, Galaxy Note8, Galaxy A5 (2017), Galaxy A8, Galaxy A70 et Galaxy A80) permettent d'y accéder, et ce quel que soit votre opérateur.Si vous êtes en possession d'un autre smartphone sous Android qui embarque une puce NFC, une carte SIM Orange (ou de sa filiale Sosh) sera nécessaire pour utiliser le service.En tout, ce sont environ trois millions d'utilisateurs franciliens qui sont concernés pour le moment.