Les tickets de métro parisiens bientôt dématérialisés sur votre smartphone

© MEAX / Unsplash

L'achat et la validation de titres de transports bientôt sur vos smartphones

Une compatibilité qui devrait s'étendre à plus de smartphone avec le temps

Source : Les Numériques

Vous êtes francilien et vous possédez un smartphone récent, estampillé Samsung, Huawei ou Honor ? Bonne nouvelle, vous pourriez bien compter parmi les premiers usagers éligibles aux titres de transports dématérialisés. Sous l'impulsion de laet d'(anciennement STIF), et à compter du, certains smartphones pourront se substituer à une carte Navigo ou un ticket de métro. Dans un premier temps, l'initiative reste cependant assez restrictive et sujette à conditions.Dans les faits, les utilisateurs et utilisatricespourront donc prochainement se servir de leur smartphone pour débloquer les portiques ou valider l'entrée dans un bus, à Paris ou en région parisienne. L'applicationpermettra en outre. Une perspective affriolante, à ceci près que(peu importe l'opérateur)Comme le précisent nos camarades des, les iPhone sont pour l'heure laissés en dehors de l'équation (Apple préférant garder la main sur la technologie NFC utilisée par ses appareils), et la compatibilité du service, même avec les appareils Android, semble encore floue. La majorité des smartphones récents issus de chez Samsung, Huawei et Honor sont éligibles, maisCes limitations,promet toutefois de les gommer avec le temps, afin de «». ResteOn apprend ainsi que. Dans un premier temps le service se réserve uniquement aux abonnements à la journée, à la semaine ou au mois. Par ailleurs, cette nouvelle fonctionnalité se destine, pour l'heure, à la seule application. Son entrée sur les applications RATP ou encore Transdev est attendue... mais ultérieurement.