C'est une nouvelle étape qui a été franchie ce lundi 23 juin dans la numérisation des titres de transports en Île-de-France. En plus du pass Navigo classique, qu'il est depuis déjà un certain temps possible d'intégrer à son smartphone, on peut dorénavant aussi intégrer l'offre dite Navigo Liberté+ sur iOS ou Android – une offre qui permet notamment de payer moins cher ses trajets individuels.