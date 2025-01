France Identité et SNCG Voyageurs se sont associés pour offrir une nouvelle manière de présenter à la fois leur titre de transport et leur carte d'identité en une seule fois sous la forme d'un QR Code unique et chiffré, disponible dans l'application France Identité.

Les utilisateurs pourront retrouver ce QR Code dans l'application, en glissant le doigt vers la droite sur leur carte d'identité. Le code sera affiché instantanément sur la majeure partie de l'écran. Le contrôleur n'aura qu'à scanner avec son lecteur pour obtenir les informations sur le billet, et vérifier l'identité du voyageur d'un simple coup d'oeil. Plus besoin donc de sortir sa carte du portefeuille pour justifier de son identité ou d'un tarif spécial.

France Identité et SNCF Voyageurs affirment que seules les données personnelles requises au contrôle dans le train (nom, prénom et date de naissance) sont partagées, et la plupart des informations personnelles présentes sur la carte restent confidentielles.