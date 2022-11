France Identité arrive dans FranceConnect, on vous explique pour quoi faire

Grâce à cela, les utilisateurs n'ont plus besoin d’un identifiant et d'un mot de passe pour s'authentifier sur FranceConnect. Ce sont désormais la carte d’identité enregistrée et le code personnel à 6 chiffres qui sont utiles. Ce changement permet à la fois d'améliorer l'ergonomie du service, mais aussi sa sécurité.

Le système active par défaut le double facteur d’authentification, la carte d’identité et le code de sécurité 2FA. Le code personnel est exigé pour chaque vérification d’identité, et après trois tentatives de connexion infructueuses, la carte est bloquée. Une nouvelle vérification d’identité est alors obligatoire pour la débloquer.

L’absence d’identifiant limite les risques de piratage et d'attaque par phishing, précise le gouvernement.