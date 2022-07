Non, la nouvelle carte d’identité numérique ne pourra pas être stockée sur l'applications Cartes de votre iPhone

L’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) a en effet indiqué à nos confrères du Parisien que la carte d'identité numérique restera dans l'application France Identité, qui devra être utilisée à chaque fois que l'on souhaite présenter sa carte ou un justificatif d'identité.

L'ANTS explique ainsi que l'administration souhaite garder dans leur giron « une fonction régalienne et ne pas abandonner à un acteur privé des données nationales ». « Plus on déporte des données sur le smartphone et plus la surface d’attaque pour les hackers augmente », poursuit-elle.

L'iPhone pourra toutefois lire les informations de la carte d'identité, nouveau format, avec iOS 16. Apple a en effet modifié la gestion de la puce NFC par le système d'exploitation et il sera possible depuis France Identité de scanner sa carte pour en récupérer les informations contenues dans la puce biométrique intégrée au titre d'identité.

La bêta de l'application France Identité est attendue pour le mois de septembre sur iOS avant un déploiement général prévu pour le premier trimestre 2023.