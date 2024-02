Le permis de conduire sur smartphone est généralisé : quelles conditions pour en profiter ?

Le critère le plus discriminant de cette liste sera sans doute la CNIe. Bien que déjà détenus par « plus de 17 millions de personnes » d’après Le Parisien, beaucoup de citoyens et citoyennes sont encore dotés de l’ancien modèle de carte d’identité (celle qui n’est pas au format carte de crédit). Sans ce sésame, impossible d’obtenir les différents certificats numériques au sein de l’application France Identité. Avec une validité de 15 ans pour la carte d’identité « classique », il se passera un long moment avant que tout le monde ne puisse profiter des services de France Identité.