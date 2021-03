La nouvelle carte nationale d'identité électronique : avec quelles innovations ?

La carte nationale d'identité électronique, voilà un dossier qui est sur la table des autorités depuis plusieurs années. Et à mesure que les technologies ont progressé et que les usages des Français ont évolué, celle-ci s'est imposée comme une évidence. Mardi, l'IN Groupe (ex-Imprimerie nationale, et l'Agence nationale des titres sécurisés, l'ANTS), ont présenté la nouvelle CNI française, qui sera progressivement disponible sur différents territoires, et qui est vendue comme « un titre innovant et sécurisé, pensé pour le quotidien des Français, qui facilite les voyages en Europe ». Voyons cela un peu plus en détail.