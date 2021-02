La Commission européenne veut prolonger la gratuité du roaming mobile en Europe de 10 ans

La Commission européenne veut pousser encore plus loin le principe du roaming sans surcoût. Elle propose par exemple que les consommateurs puissent avoir accès, lorsque des réseaux équivalents sont disponibles, à la même qualité de service et à la même vitesse de connexion au réseau mobile du pays étranger dans lequel ils se trouvent (ex : le Portugal) que dans leur pays (ex : la France).