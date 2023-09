France Identité débarque sur le Google Play et l'App Store, voici comment l'installer

France Identité est un tout nouveau service qui vous permet de profiter d'une copie dématérialisée de votre carte d'identité sur votre smartphone. Plus besoin donc de transporter votre titre d'identité en plastique. Avec France Identité, vous bénéficiez d'une version numérique et totalement recevable en cas de contrôle d'identité, ou tout simplement pour retirer un colis dans votre point relais préféré.

France Identité ne s'arrête pas là et vous permet de créer des justificatifs d'identité. Ces documents sont horodatés et ont une durée d'utilisation limitée pour éviter les usurpations d'identité et les arnaques. Ils ne comportent que les informations nécessaires à votre correspondant, comme vos nom et prénom ainsi que votre date de naissance, et vous garantissent une meilleure confidentialité de vos données personnelles. Enfin, vous pouvez profiter de cette application pour vous connecter à différents services administratifs avec France Connect.

Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous invitons à aller lire notre prise en main complète de France Identité.