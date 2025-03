Si le Navigo Liberté+ est si polulaire, c'est grâce à son prix compétitif. Depuis le 1ᵉʳ janvier, les usagers bénéficient d'un tarif de 1,99 euros par trajet, contre 2,50 euros pour un ticket standard métro-train-RER à l'unité. Pour les déplacements en bus ou en tramway, le prix descend même à 1,60 euros. Cette économie non négligeable attire logiquement de nombreux Franciliens, d'autant plus que la vente de carnets de 10 tickets à prix réduit a cessé. Le système offre également l'avantage des correspondances gratuites entre métro, train, bus et tramway.

La formule est par ailleurs idéale pour les habitants d'Île-de-France qui utilisent les transports de manière irrégulière. La simplicité du système plaît : pas de rechargement à prévoir, pas de ticket à conserver, les usagers voyagent librement et reçoivent une facture mensuelle correspondant à leurs déplacements réels.

« Liberté+, je l'ai voulu parce qu'il faut s'adapter aussi aux télétravailleurs », a expliqué Valérie Pécresse lors d'une rencontre avec des lecteurs du Parisien, à l'origine de cette info.