L’arrivée du pass Navigo sur iPhone est prévue pour le "printemps 2024"

Succinct dans sa communication, le groupe se borne à dire que « au printemps 2024 » il sera possible de « valider en station avec votre iPhone et votre Apple Watch, comme c’est déjà le cas pour les téléphones fonctionnant avec Android. » Sans doute qu’en visant un déploiement entre mars et juin 2024, le groupe de transport public espère que son système sera opérationnel pour accueillir les millions de touristes qui déferleront sur la capitale pour les Jeux olympiques 2024.