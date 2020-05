Comment acheter des tickets RATP dématérialisés ou recharger son Pass Navigo sur Android ?

Privilégiez le sans contact avec Vianavigo

Comment réaliser ses achats de titres ou sa recharge Navigo dématérialisés ?

Des carnets de Tickets t+



Des Forfaits Navigo au jour, à la semaine ou au mois



Des titres spéciaux (Forfait Jeune, Forfait anti-pollution, tickets pour les aéroports Roissy et Orly)

Pour limiter la propagation du Coronavirus, la RATP encourage ses usagers à utiliser la technologie "sans contact" pour acheter des titres de transport ou recharger leur abonnement. Pour cela, vous pourrez utiliser l'application Vianavigo éditée par Île-de-France Mobilités (Syndicat des transports d'Île-de-France), directement depuis votre smartphone si celui ci est bien sous Android (version 6.0 minimum) et équipé d'une puce NFC et que vous disposez d'une carte SIM Orange ou Sosh.Les smartphones Samsung Galaxy sont compatibles avec cette technologie mais les OnePlus, Google Pixel 1 et 2 et Nokia 8 ne le sont pas comme le précise la fiche descriptive de l'application.Sivous ne savez pas si votre téléphone est compatible, vous pouvez consulter ce lien du support Google Une fois avoir vérifié que votre smartphone est bien compatible avec la technologie de paiement sans contact, il faudra télécharger l'application Vianavigo pour faire l'acquisition de vos titres de transport. Vous devrez préalablement créer votre profil utilisateur avec les informations personnelles qui vous seront demandées.Vous pourrez acheter directement depuis l'application :Une fois vos titres de transport achetés par l'intermédiaire de l'application, ils seront stockés directement sur votre téléphone. Ces derniers seront automatiquement détectés et validés lorsque vous passerez votre smartphone à proximité d'une borne. Pour cela, n'oubliez pas d'activer la fonction NFC de votre smartphone, sans quoi ils ne pourront pas être détectés.A noter que vous avez aussi la possibilité de recharger votre pass Navigo depuis votre téléphone en achetant le forfait de votre choix sur l'application et en posant simplement votre pass Navigo au dos de votre appareil pour y charger le titre choisi.