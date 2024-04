Le Pass Navigo arrive sur les iPhone à la fin du mois de mai

Si vous êtes francilien, vous avez depuis déjà un certain temps entendu parler de la possibilité à venir d'intégrer directement son pass Navigo dans l'iPhone. Un projet qui a plusieurs fois été repoussé, avant que l'on n'apprenne au début de l'année qu'il n'allait plus falloir attendre que quelques mois. Et c'est ce qui nous est confirmé aujourd'hui, avec une carte qui devrait enfin prochainement pouvoir prendre place dans votre iPhone.