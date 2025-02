IDFM multiplie aussi les recommandations pour protéger ses usagers. L'organisme insiste particulièrement sur l'importance de toujours se connecter via le site officiel (iledefrance-mobilites.fr) ou l'application IDF Mobilités, et jamais depuis un lien reçu par e-mail. La vérification systématique de l'orthographe dans les adresses électroniques et la vigilance concernant l'URL du site sont également cruciales.