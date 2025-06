Cette décision est le fruit d'une stratégie de la part du syndicat des transports francilien, qui préfère donner la priorité aux titres de transport devant être renouvelés plus fréquemment – les pass qui doivent attendre 2026 sont eux le produit d'un contrat de 12 mois.

Or l'un des objectifs de cette numérisation est d'éviter le plus possible que les clients ne passent au guichet (ce qui est déjà le cas pour les abonnements annuels). Un objectif qui est d'ailleurs loin d'avoir été atteint. « Dès le début de la numérisation, nous avons alerté sur la complexité du système choisi. Après avoir fait la promotion des badges rechargeables Easy, on demande aux voyageurs de se rendre sur leur smartphone. Mais le parcours client dans les applis est jonché d’obstacles. Cela exclut une grande partie du public » fait ainsi remarquer le président de l'association des usagers des transports AUT-IDF, Marc Pélissier.