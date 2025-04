JimAmbaleck

@MattS32 : Et si en cours de route, mettons : tu es en vacances, en déplacement, ton biniou te lâche, ou on te le pique (genre, fiché dans la poche arrière du jean), ou il tombe à l’eau, ou c’est le biniou qui est lui-même piraté (bluetooth resté ouvert, mal sécurisé), ou c’est un engin de sous-marque à moins de 100 balles acheté sur Temu, etc… Combien de possesseurs de smartphones suivent les mises à jour, maîtrisent toutes les fonctions de leur acquisition ? J’emploie ce terme à dessein. Ils, elles en ont un parce qu’aujourd’hui il en faut un pour tout, c’est ce qu’on leur a dit à la télé, que leurs enfants, leur voisin, leurs potes d’apéro leur ont dit, et c’est coton, pour ne pas employer la formule bateau « c’est pas évident » le maniement d’un Android 14 pour un.e profane, quelqu’un.e qui s’en fout de la tech pourvu qu’elle, il puisse téléphoner et être appelé.e, envoyer et recevoir des SMS, lire ses mails, juste en complément de l’ordi qui sert à aller sur FB et passer des commandes sur Amazon. J’estimerais le chiffre, à la louche, à un bon 70% des possesseurs adultes de smartphone, on a vu d’ailleurs ce que ça a donné à l’époque du Covid.

Pour dire que là, non, pour le moment, vu la précarité de ce fétiche de plastique, je pense qu’on est quelques-un.es qui allons en rester aux versions physiques d’ici la mise en oeuvre du Multipass façon 5ème Elément, sous la forme d’une puce implantée sous la peau. Mes greffiers en ont déjà. Ce n’est qu’une question de temps.