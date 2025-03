L'application Carte Vitale est disponible sur l'App Store d'Apple et le Google Play Store, et vous pouvez dès à présent la télécharger, peu importe le département dans lequel vous vivez. Pour configurer l'application, il suffit de saisir votre numéro de sécurité sociale pour vous identifier, et une nouvelle option apparait à l'écran.

Vous pouvez désormais utiliser France Identité pour finaliser l'authentification de votre numéro d'assuré, mais cela implique que vous ayez déjà la nouvelle carte d'identité au format carte bancaire, disponible depuis mars 2021 en France. France Identité n'est en effet compatible qu'avec ce nouveau format de carte, qui intègre une puce NFC contenant tous les renseignements et informations d'identité sécurisés.