e-carte Vitale : quand la carte plastique va-t-elle tirer sa révérence ?

Nos papiers d'identité les plus intimes tendent de plus en plus à rejoindre un portefeuille numérique. On l'a vu avec l'arrivée de France Identité dans FranceConnect, qui permettra à terme une identification biométrique, mais aussi avec la nouvelle e-carte Vitale. Officialisée par un décret publié à la fin du mois de décembre dernier, elle va permettre la création d'une application en lieu et place de la carte verte.

En test dans deux départements français (Alpes-Maritimes, Rhône) depuis septembre 2019, elle permet de produire un QR code contenant nos informations lors d'une consultation médicale, à l'hôpital ou en pharmacie. Protégée par une double authentification, à savoir le code du téléphone, puis celui de l'application (comme votre appli bancaire), elle disposerait de la sécurité nécessaire à la protection des renseignements du patient. Pourtant, elle ne devrait pas remplacer la carte physique.