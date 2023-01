Votre carte Vitale va passer en version numérique, comment ça marche ?

La carte Vitale pourra ainsi être remplacée par une application mobile baptisée « apCV ». Cette dernière est testée depuis 2019 dans les Alpes-Maritimes et le Rhône, avant d'être étendue à six autres départements en 2022, dont le Bas-Rhin, la Loire-Atlantique, le Puy-de-Dôme, la Saône-et-Loire, la Sarthe et la Seine-Maritime.