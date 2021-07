Google planche sur l'intégration native d'une fiche de vaccination Covid dans Android

La fonctionnalité sera déployée dans un premier temps aux États-Unis dans plusieurs états n'ayant pas encore mis en place un pass sanitaire. Les états de New York et de Californie sont donc en dehors de l'équation, pour autant, cette petite nouveauté pourrait permettre à de nombreux états de faciliter le déploiement d'une telle solution, à l'instar de l'API co-développée avec Apple pour le contact-tracing. Google rassure néanmoins en annonçant qu'aucune donnée ne sera utilisée pour de la publicité ciblée mais que quelques informations, comme l'heure et le nombre de fois où la carte est utilisée, peuvent être collectées. La firme de Moutain View annonce que l'utilisation de cette fonctionnalité sera dépendante de son adoption par les autorités chargées de fournir les vaccins. Aux États-Unis, cette appellation inclut autant les autorités locales que les assurances maladies.